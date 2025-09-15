Por que as lojas estão negando vendas a prazo

A inadimplência do cliente deixa o lojista com medo de não receber pelo produto. Conforme estimativa do presidente da Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV), Vilson Noer, metade das análises de crédito para venda a prazo está sendo negada. Isso tem ocorrendo ainda mais em regiões dependentes do agronegócio. Por que isso está acontecendo? Saiba no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH: