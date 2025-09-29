Polêmica na energia renovável, crise argentina, crédito à inovação e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- Energias renováveis: entenda a polêmica sobre cortes na geração e de subsídios. Entrevista com Bárbara Rubim, vice-presidente do Conselho de Administração da Absolar
- Como fica o comércio com a Argentina, que enfrenta nova crise. Entrevista com o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli
- A rodovia que é um gargalo para a 2ª maior economia do RS. Entrevista com Erasmo Battistella, CEO da Be8
- Os planos de uma rede de postos para depender menos dos combustíveis. Entrevista com o CEO do Grupo Farroupilha, Eduardo Costa
- Com sorte, volta em 2026 o financiamento federal a projetos de inovação do Sul. Entrevista com Márcio Stefanni, diretor Financeiro, de Crédito e Captação da Finep
Produção: Isadora Terra e Diogo Duarte
Edição de áudio: Paulo Fraga e Christian Rafael
Patrocínio: Shopping Total, Sindilojas Porto Alegre, Rands - Randoncorp e Nos Leva
No Spotify:
