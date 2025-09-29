Parque de Porto Alegre terá loja de quindins com sabores que vão de café a pistache

O Parque Maurício Sirotsky Sobrinho terá uma loja fixa especializada em quindins e doces de Pelotas. A Quindinlândia foi convidada pela administradora do parque, a GAM3, que levou a marca duas vezes ao Acampamento Farroupilha. O contrato formal está sendo preparado, mas a loja seguiu aberta enquanto isso no mesmo local onde funcionou como temporária.

À frente da marca, Patrícia Nunes ainda calcula quanto precisará investir e já se preocupa com as outras três confeiteiras que precisará contratar, pois precisam conhecer bem os doces. Atualmente, fornece para oito confeitarias de Porto Alegre, além de cafeterias e bistrôs.

— Quem sabe fazer os doces de Pelotas está lá em Pelotas. Temos muita gente para bolos, mas pouca para doces com ovos — conta ela, que fez um curso lá e garante que segue a receita tradicional.

. O cardápio tem seis sabores de quindim: tradicional, nozes, chocolate, café, paçoca e pistache. Para ter uma ideia de preços, uma caixa com 10 quindins tradicionais custa R$ 59,90.

A coluna ainda não provou, mas os quindins começaram a ser feitos em 2014 para venda online, quando Patrícia deixou um emprego com carteira assinada para ficar mais tempo com as filhas. Em 2019, abriu uma pequena linha de produção em casa. Em 2023, inaugurou sua primeira loja, no bairro Auxiliadora, fechada após ficar sem energia na enchente.

Coluna Giane Guerra