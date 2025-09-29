Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Clássico de Pelotas
Notícia

Parque de Porto Alegre terá loja de quindins com sabores que vão de café a pistache

Operação já funcionou temporariamente durante as duas últimas edições do Acampamento Farroupilha

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

Isadora Terra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS