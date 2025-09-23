Parada obra em hotel de Porto Alegre que seria transformado em hospital

Parou (ou nem começou) a obra de transformação do antigo Hotel Swan, na Avenida Cristóvão Colombo, em Porto Alegre, em um hospital. O prédio de 25 anos foi arrendado por 20 anos pela Valsa, empresa de gestão em saúde, que, no final de 2023, havia anunciado investimento de R$ 20 milhões para a adaptação a um espaço para cuidados pré e pós-hospitalares da bandeira Ikarea.

Como a coluna noticiou bastante o projeto, agora foi — com razão — questionada por um leitor. Por isso, foi atrás. Já a Rede Swan, quando questionada, respondeu não estar envolvida no projeto neste momento e, por meio de uma breve nota, usou a expressão "todos os envolvidos estão cientes do prazo", porém sem detalhar. Já a Valsa não deu explicações sobre a paralisação da obra. À época, a então CEO da Swan Hotéis, Gabriela Schwan Poltronieri, disse que o acordo podia triplicar em dois anos os rendimentos dos investidores.

A coluna esteve no local e constatou que o espaço na frente do hotel virou estacionamento informal. Um tapume cobre a entrada com uma placa da Revitare Engenharia, que confirmou que a obra está parada e disse que o motivo são "questões contratuais". Nas escadas laterais, pontos de energia estão expostos, com fios cortados.

Trabalhando há cerca de um ano no ponto de táxi Felicíssimo de Azevedo com a Cristóvão Colombo, em frente ao prédio, Eduardo Carvalho da Silva, 57 anos, afirma que não há qualquer movimentação de construção.

— Tem até dois moradores de rua que vivem aqui — relatou.

Do outro lado da rua, a empreendedora Alessandra Alves da Silva, 52 anos, conta que a única movimentação que viu foi a retirada de móveis do prédio antes da enchente de 2024. Proprietária da loja de roupas Über, instalada ali há três anos, ela esperava pelo movimento que o hospital traria para a região.

— Para nós, seria maravilhoso ter essa circulação aqui — disse.

Na Fórmula Mão, farmácia de manipulação vizinha, a atendente Lisiane Bell, 35 anos, lembra de ter visto a entrega de alguns materiais de construção no local, como placas cinzas de cimento, antes da enchente.

— A última coisa que aconteceu foi que um morador de rua montou uma barraca com a estrutura da placa da Revitare que tem ali. Vieram e mandaram desmontar há cerca de dois meses — contou.

