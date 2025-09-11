"Para encostar na roupa": presidente da Shein conta como será loja de Porto Alegre

"Para que as pessoas encostem nas roupas", este é um dos objetivos de a gigante chinesa Shein abrir lojas temporárias em cidades brasileiras, explicou o country manager (presidente) da empresa no Brasil, Felipe Feistler, ao podcast Nossa Economia, de GZH. A unidade de Porto Alegre, noticiada pela coluna já, funcionará de 17 a 21 de setembro no Bourbon Shopping Wallig. Serão vendidas 12 mil peças, com preços de R$ 12,95 a R$ 344,99. A loja terá desconto de 10%, que subirá a 20% nas compras acima de R$ 399. Será preciso agendar a visita. Saiba mais ouvindo a entrevista acima, no Soundcloud, ou abaixo, no Spotify.