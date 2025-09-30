Os profissionais mais desejados por indústrias para a próxima década

Avanço da tecnologia e preocupação com meio ambiente mudam o perfil e as habilidades dos profissionais buscados pela indústria. Um levantamento da Confederação Nacional das Indústrias (CNI) mapeou os cargos mais desejados. Veja quais são no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH:
