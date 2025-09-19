Os 16 profissionais mais "desejados" pela indústria pelos próximos 10 anos

Na revolução industrial dos tempos de hoje, profissionais extremamente especializados serão cada vez mais desejados pelas empresas. São qualificados para áreas que são a nova economia, como energias renováveis e inteligência artificial. Já funções operacionais e repetitivas tendem a desaparecer, dando lugar ao que exige mais análise e criatividade.
Estudo do Observatório Nacional da Indústria (ONI), da Confederação Nacional da Indústria (CNI), listou os 16 cargos e as 34 tendências que ganharão cada vez mais relevância na próxima década. Em entrevista ao podcast Nossa Economia, de GZH, Marcello Jose Pio, especialista em Políticas e Indústria da CNI, ponderou que as instituições de ensino não estão preparadas para formar estes profissionais e ressaltou o quanto a indústria precisa se comunicar melhor com os jovens. Ouça a íntegra acima e confira as listas abaixo, que apontam a quantidade de empresas que demandarão o profissional.
Nível técnico
- Técnico em Microrredes e Energias Renováveis: 30% das empresas
- Técnico em Cibersegurança Industrial: 25%
- Técnico em Manufatura Aditiva (Impressão 3D): 25%
- Técnico em Manutenção Preditiva: 15%
- Técnico em IIoT e Conectividade Industrial: 10%
- Técnico em Operação de Robôs e Drones Autônomos: 10%
- Técnico em Realidade Aumentada/Virtual: 10%
- Técnico em Sensoriamento Remoto e Geotecnologias: 8%
Nível superior
- Gerente de Inovação Aberta e Colaborativa: 27% das empresas
- Gestor de Sustentabilidade e Economia Circular: 20%
- Especialista em Gêmeos Digitais e Modelagem Virtual: 15%
- Especialista em Governança Algorítmica e Ética Digital: 12%
- Cientista de Dados Industrial: 12%
- Engenheiro de Machine Learning e IA Industrial: 10%
- Engenheiro de Edge Computing: 8%
- Arquiteto de Soluções Blockchain para Cadeia de Suprimentos: 5%
Habilidades (skills) que ganharão importância:
- Análise e avaliação de informações e dados
- Aprendizagem ativa
- Fluência digital
- Resolução de problemas complexos
- Operação e controle
- Monitoramento de operações
- Pensamento crítico
- Comunicação com colegas e clientes
- Julgamento e tomada de decisões
- Gestão de recursos materiais
Capacidades (abilities):
- Raciocínio indutivo
- Raciocínio dedutivo
- Percepção de problemas
- Visualização
- Flexibilidade para categorização
- Raciocínio abstrato
- Velocidade perceptiva
- Expressão oral
- Coordenação dos membros
- Clareza de expressão
