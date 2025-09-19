Os 16 profissionais mais "desejados" pela indústria pelos próximos 10 anos

Na revolução industrial dos tempos de hoje, profissionais extremamente especializados serão cada vez mais desejados pelas empresas. São qualificados para áreas que são a nova economia, como energias renováveis e inteligência artificial . Já funções operacionais e repetitivas tendem a desaparecer, dando lugar ao que exige mais análise e criatividade.

Estudo do Observatório Nacional da Indústria (ONI), da Confederação Nacional da Indústria (CNI), listou os 16 cargos e as 34 tendências que ganharão cada vez mais relevância na próxima década. Em entrevista ao podcast Nossa Economia, de GZH, Marcello Jose Pio, especialista em Políticas e Indústria da CNI, ponderou que as instituições de ensino não estão preparadas para formar estes profissionais e ressaltou o quanto a indústria precisa se comunicar melhor com os jovens. Ouça a íntegra acima e confira as listas abaixo, que apontam a quantidade de empresas que demandarão o profissional.