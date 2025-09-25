Onde ficará loja da gigante da moda H&M em shopping de Porto Alegre

As empresas envolvidas ainda não querem dar o detalhe, mas a loja da H&M ficará no segundo andar do Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre. A famosa marca de moda ocupará o espaço onde havia uma livraria Saraiva e provavelmente parte de onde ficavam a Tok&Stok e a Ashua (da Lojas Renner). Ou seja, é uma área grande. A expectativa é de que a loja supere 2 mil metros quadrados.
Na sua estreia no Sul, a empresa anunciou que terá ainda uma unidade no shopping Iguatemi. As outras ficarão em Sorocaba (SP) e no Rio de Janeiro. Todas para 2026.
No mês passado, foi inaugurada a da capital São Paulo, onde, aparentemente, tenta praticar preços semelhantes às concorrentes C&A e Lojas Renner. Há roupas e acessórios para homens, mulheres e crianças. A H&M foi fundada em 1947 e tem 4,4 mil lojas em 79 países.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)