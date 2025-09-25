Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Sueca de 78 anos
Notícia

Onde ficará loja da gigante da moda H&M em shopping de Porto Alegre

Será a estreia da marca na Região Sul, após recém ter entrado no Brasil com uma unidade em SP

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS