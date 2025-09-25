Onde ficará loja da gigante da moda H&M em shopping de Porto Alegre

Na sua estreia no Sul, a empresa anunciou que terá ainda uma unidade no shopping Iguatemi. As outras ficarão em Sorocaba (SP) e no Rio de Janeiro. Todas para 2026.

No mês passado, foi inaugurada a da capital São Paulo, onde, aparentemente, tenta praticar preços semelhantes às concorrentes C&A e Lojas Renner. Há roupas e acessórios para homens, mulheres e crianças. A H&M foi fundada em 1947 e tem 4,4 mil lojas em 79 países.

