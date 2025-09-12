Obras para o Vale do Taquari, dólar, Ibovespa e mais agenda da economia 12.09

Agenda

A Câmara de Indústria e Comércio do Vale do Taquari (CIC Vale do Taquari) apresentará ao Instituto Ling uma nova leva de projetos em busca de recursos financeiros do programa Reconstrói, que a instituição criou junto da Federasul. Leia mais: Em busca de verba para 54 obras em 28 cidades atingidas por enchente no Vale do Taquari

IBGE divulgará o desempenho do setor de serviços para o mês de julho.

Mercado financeiro positivo apostando na redução de juros nos Estados Unidos na semana que vem e tirando pressão sobre a Selic, que também será definida pelo Banco Central brasileiro.

Pílulas

Dólar recuou 0,27%, para R$ 5,39. Ibovespa subiu 0,56%, aos 143.150 pontos, um recorde.

