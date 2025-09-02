O PIB pisou no freio; e agora?

É esperada uma injeção de recursos que estimule consumo no terceiro trimestre, como o pagamento de precatórios. Omar Freitas / Agencia RBS

Até um pouquinho menos do que o esperado, o PIB brasileiro desacelerou a um crescimento de 0,4% no segundo trimestre sobre o primeiro. Na medição anterior do IBGE, tinha avançado, 1,3%. E agora?

Para o fechamento de 2025, as projeções apontam crescimento entre 2% e 2,3% no PIB. É esperada uma injeção de recursos que estimule consumo no terceiro trimestre, como o pagamento de precatórios, o ressarcimento dos descontos indevidos do INSS e mais força no crédito consignado. O último trimestre deve ter um aperto maior, ainda sem previsão de novos recursos e com o efeito ainda defasado da alta do juro Selic pelo Banco Central.

No país, também é esperado recorde da colheita de milho, cultura que abre a safra de verão. Por outro lado, o tarifaço dos Estados Unidos antecipou o freio de gastos das famílias que costuma ocorrer pelo receio macroeconômico que surge em ano de eleição federal. Investidores e empresários também estão preferindo guardar dinheiro do que ampliar negócios, com a tensão econômica e com o juro ainda elevado.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: supermercados de SC espalhados pelo RS, jovem de Bagé assume comando da Agas e mais

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)