Pão rústico feito com apenas três ingredientes à venda em bistrô de Novo Hamburgo. Oliva's / Divulgação

O melhor pão do mundo está na Lomba Grande, em Novo Hamburgo. Ao menos, o melhor que a colunista provou até hoje. O pão rústico do Oliva's é feito por Luiz Nilo Kappler com três ingredientes: farinha, água mineral e sal.

- Conheci em Portugal. O segredo é o fermento, com farinha e água. Tempo, umidade e temperatura mudam a fermentação. Tem que olhar todo o dia a mistura, que levo comigo quando viajo - conta.

Kappler é de Roca Sales, implementou empresa no Sri Lanka, morou em outros países e voltou para montar o bistrô na área rural. A ideia é vender suas delícias (como o pastel de nata) em Porto Alegre. Está pesquisando como fazê-lo.

E como Consumidor Verde estimula a economia local e saudável, uma dica perto do Oliva's: o Sítio Pé na Terra. Lá tem de imersões em línguas estrangeiras a retiros corporativos, passando por luau e aulas de ioga. A equipe é muito atenciosa (especialmente, a Gabriela Zilio) e a comida é incrível. Em breve, estarão maduras as amoras das gigantes árvores.

Sítio Pé na Terra na Lomba Grande, área rural de Novo Hamburgo. Sítio Pé na Terra / Divulgação

