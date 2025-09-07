Abandonada, a precária malha ferroviária do Rio Grande do Sul representa alta nos custos e prejuízo maior ao meio ambiente, o que, claro, impacta a população. E o consumidor também paga esse preço. Saiba mais no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH:
