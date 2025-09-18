O grupo de SC que emprega 4,2 mil pessoas no RS e abre 160 vagas por mês

Grupo Orbenk presta serviços a empresas e órgão públicos. Sede fica em Joinville (SC). Max Schwoelk / Orbenk / Divulgação

Grupo com sede em Joinville (SC) e 39 anos de mercado, o Orbenk emprega 4,2 mil pessoas no Rio Grande do Sul e abre, a cada mês, em média 160 vagas. Há reposição de funcionários, mas principalmente busca de profissionais para atuar nos novos contratos fechados pela gigante prestadora de serviços a empresas e ao poder público. Buscam-se sempre vigilantes, auxiliares de limpeza, administrativos, porteiros e recepcionistas, disse o diretor comercial Ricardo Wasem em entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha.

O grupo Orbenk atua em 11 Estados e mais no Distrito Federal, com 1.120 clientes. Emprega, no país, 35 mil pessoas, com planos de chegar a 50 mil até 2028. Está no mercado gaúcho há 20 anos e está em 66 cidades agora. Wasem destacou o crescimento das atividades no norte do Estado, que, aliás, tem o segundo maior PIB do Estado, atrás apenas da região metropolitana de Porto Alegre. A unidade de negócios fica na Capital.

Ricardo Wasem, diretor comercial do Grupo Orbenk. Instagram @ricardowasemalves / Reprodução

Ouça a entrevista completa:

