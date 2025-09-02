"O campo precisa ser arrumado", diz presidente do Banrisul sobre alto endividamento rural

Fernando Lemos, presidente do Banrisul. Tiago Pereira / Banrisul / Divulgação

O alto endividamento do produtor rural tem gerado apreensão de diversas instituições financeiras. Entre elas, o Banrisul, que tem, além de estratégia de negócios, um zelo especial pelo agronegócio gaúcho. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o presidente do banco, Fernando Lemos, disse que a expectativa para esta Expointer nem é fechar com grandes números de negócios, mas ajudar a organizar as dívidas dos agricultores para que se alavanquem de novo.

— O campo precisa ser arrumado. O governo do Estado já liberou recursos para rolar as dívidas da nossa carteira. Agora, espera-se que o governo federal complemente.

Aliás, sobre a proposta de negociação feita pelo Ministério da Agricultura, disse que o juro é "aceitável" — de 6% a 10%, igual ao do Plano Safra —, mas que o limite de R$ 10 bilhões para negociar é insuficiente. Lemos diz que o Banrisul também sente o que outras instituições financeiras têm relatado à coluna, que, à espera de uma pouco provável securitização, produtores têm ficado inadimplentes e não renegociado, o que pode gerar a perda de bens dados em garantia.

Juro Selic

Para a Selic, salvo algo extraordinário, o Banrisul projeta início do corte de juro pelo Banco Central no primeiro trimestre de 2026. Aí, o repasse será automático para operações de crédito. — Porque 15% (atual taxa) quebra todo mundo e para 2% não se tem estrutura financeira no país — referindo-se ao juro baixo praticado pelo Banco Central na pandemia para injetar dinheiro na economia, o que fez muitos tomarem crédito rural sem planejar que a alta subsequente era inevitável.

Ouça a entrevista na íntegra:

