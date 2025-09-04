Novo prédio de R$ 80 milhões vai restaurar casa de 1950 no coração do Moinhos de Vento

Em mais um lançamento em Porto Alegre em 2025, a Cyrela Goldsztein construirá um prédio de R$ 80 milhões no coração do bairro Moinhos de Vento, na Rua Félix da Cunha, 889, em frente ao clube Leopoldina Juvenil. O Félix Moinhos preservará uma casa de 1950, que será restaurada e na qual ficará um salão de festa para moradores e uma loja aberta a todos.

Serão 323 estúdios de 20 metros quadrados em 15 andares. O preço irá de R$ 350 mil a R$ 430 mil.

— O produto é blindado e com tíquete (preço) baixo. O cliente compra para o filho ou para ter espaço na Capital. Ou seja, tem poder aquisitivo alto, inclusive para usar de investimento para uma parte do seu dinheiro — diz o CEO Rodrigo Putinato.

A ideia é atingir R$ 130 milhões em vendas. A obra vai gerar mil empregos diretos e indiretos. Na área comum, espaço de coworking (trabalho compartilhado) e piscina com bar. Junto no projeto, estão Hype Studio, Daniel Dillenburg e Redecker Sperb.

