Nova base de combustíveis de R$ 50 milhões prevê operar em 2026 no Noroeste

Está previsto para o segundo semestre de 2026 o início da operação da nova base operacional de combustíveis que a Santa Lúcia Distribuidora construirá com R$ 50 milhões em Palmeira das Missões, no noroeste gaúcho. O terreno tem 70 mil metros quadrados às margens da BR-468. Com capacidade de armazenar 5,5 mil metros cúbicos, o projeto já tem a licença ambiental prévia, mas precisa da de instalação para iniciar a obra. A expansão exigirá ampliação da frota de veículos pesados e criação de 40 empregos diretos e 120 indiretos.