Nova base de combustíveis de R$ 50 milhões prevê operar em 2026 no Noroeste

Está previsto para o segundo semestre de 2026 o início da operação da nova base operacional de combustíveis que a Santa Lúcia Distribuidora construirá com R$ 50 milhões em Palmeira das Missões, no noroeste gaúcho. O terreno tem 70 mil metros quadrados às margens da BR-468. Com capacidade de armazenar 5,5 mil metros cúbicos, o projeto já tem a licença ambiental prévia, mas precisa da de instalação para iniciar a obra. A expansão exigirá ampliação da frota de veículos pesados e criação de 40 empregos diretos e 120 indiretos.
A Santa Lúcia tem sede em Santa Maria e foi fundada em 2006. A empresa fechou 2024 com 7,8% do mercado e projeta faturamento líquido superior a R$ 4 bilhões em 2025, com a distribuição 800 milhões de litros de combustíveis. Ela atende postos com bandeira própria e branca, além de atuar no segmento de TRR (Transportador Revendedor Retalhista). Suas operações ficam em Santa Maria, Esteio, Rio Grande e Araucária.
