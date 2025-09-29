Negociação para fábrica chinesa no RS anima concessionárias: "Venda daria um salto"

Presidente do Sincodiv-RS, Jefferson Fürstenau projeta que eventual fábrica da GWM no RS apostaria em veículos híbridos. GWM / Divulgação

Enquanto a General Motors (GM) não faz a retomada total da fábrica de Gravataí e ainda não se sabe como a Toyota lidará com o impacto da sua fábrica destruída em São Paulo, a gigante chinesa Great Wall Motor (GWM) gera expectativa no varejo gaúcho. As negociações avançam para que o Rio Grande do Sul receba uma fábrica da montadora. Presidente do sindicato que representa as concessionárias no Rio Grande do Sul (Sincodiv-RS), Jefferson Fürstenau acredita que a aposta daqui seria em veículos híbridos, com mais mercado do que os elétricos.

— Teríamos um salto de vendas no Rio Grande do Sul, que hoje responde por 5% da comercialização de automóveis do Brasil — diz.

Presidente do Sindodiv-RS, Jefferson Fürstenau . Arquivo pessoal

A GWM inaugurou recentemente em Iracemápolis (SP) a sua primeira fábrica no Brasil, quando já falou que pretendia ter uma segunda. Aqui no Estado, a cidade de Rio Grande tem o maior potencial. A montadora, porém, tem sido assediada por vários Estados, alguns bem agressivos em incentivos. Há duas semanas, a Assembleia aprovou uma alteração no Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que reduziu a alíquota para elétricos, equiparando à carga de veículos com motor a combustão. Não era com foco específico em GWM, mas ajuda.

