GWM
Negociação para fábrica chinesa no RS anima concessionárias: "Venda daria um salto"

Empresa recém inaugurou uma montadora em SP, quando avisou que já planejava uma nova unidade

