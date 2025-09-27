Na estreia no RS, rede de SC construirá atacarejo onde era estação rodoviária

Sim, mais uma rede catarinense de supermercados está entrando no mercado gaúcho. A coluna foi questionada por leitores. Desta vez, um Zat Atacadista será aberto em Santo Ângelo, na região das Missões, com geração de 130 empregos diretos e 100 indiretos.

Com investimento de R$ 35 milhões, o atacarejo será construído na área da antiga Estação Rodoviária de Santo Ângelo. A operação terá 10 mil metros quadrados, com venda de 10 mil itens na loja.

Fundado em 1982 em Concórdia (SC), o Grupo Zat aumentou em 145% o faturamento nos últimos dois anos e a intenção é chegar a R$ 1 bilhão em 2025. Tem oito lojas e abrirá quatro no ano que vem. Para o mercado gaúcho, promete "marcas acessíveis e preços competitivos".

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)