Na contramão do geral da Expointer, cooperativa de crédito aumentou em 150% os negócios

Enquanto os negócios da Expointer de 2025 encolheram 45% devido ao endividamento rural, as prospecções de uma cooperativa de crédito aumentaram em 150% em relação ao ano passado. Com sede nacional em Brasília e gaúcha na Casa da Expointer, o Sicoob fechou com R$ 579 milhões de negócios engatilhados (13% dos R$ 4,4 bilhões gerais da feira), informou em primeira mão à coluna Felipe Amorim, coordenador Estratégico para o Rio Grande do Sul de Negócios Agro do Sicoob SC/RS.

Mas como? Amorim lembra do pré-feira que começou no início de agosto, quando a cooperativa rodou o Estado para já dar início a tratativas. Então, quase metade do valor atingido já era de protocolos encaminhados antes da Expointer. Mas o mais curioso foi que o Sicoob ajudou produtores rurais mulheres e jovens a se formalizarem para terem acesso também ao Pronaf Mulher e ao Pronaf Jovem, com subsídio federal.

— Eram pessoas que já estavam trabalhando na propriedade e que, com documentação encaminhada, teriam acesso a estes programas importantes para os pequenos agricultores. E agora, faremos ainda um pós-feira para destravar aquelas negociações que ficaram pendentes por detalhes. Muitos produtores precisam repor equipamentos perdidos na enchente — detalha o executivo.

Assim como outras instituições financeiras, o Sicoob aguarda a regulamentação da medida provisória do governo federal para iniciar a renegociação das dívidas rurais com os incentivos. Há os R$ 12 bilhões do Tesouro Nacional e outros R$ 20 bilhões que serão com recursos dos bancos, mas que dependem das regras de incentivo.

— Participamos das negociações com o governo federal na Expointer. Deixamos claro que o valor não é suficiente, mas será um alento e abrirá nova margem para o produtor trabalhar. Nós, do Sicoob, cuidaremos para destinar o crédito para quem realmente precisa e fará um bom uso — concluiu.

No Rio Grande do Sul, o Sicoob tem 208 agências.

