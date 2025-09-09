Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

R$ 579 milhões
Na contramão do geral da Expointer, cooperativa de crédito aumentou em 150% os negócios

Empresa também aguarda regulamentação da medida provisória do governo federal para iniciar renegociações com produtores rurais

