Mineirinho protagoniza estreia espontânea de cinema a céu aberto em universidade

Sem programar, estreou o cinema a céu aberto instalado no Tecnopuc, parque tecnológico da PUCRS, em Porto Alegre. A diretora Flávia Fiorin contou que, no teste, as pessoas começaram a se reunir espontaneamente para assistir à descida de skate do Mineirinho no Centro Administrativo Fernando Ferrari.
— Foi muito bacana e uma feliz coincidência. Agora, estamos preparando uma programação especial para os próximos meses — disse.
A ideia é ter projeções de conteúdo técnico e cultural, com uma programação contínua. A estrutura, no lado externo do prédio, foi chamada de Open Air Cinema Apple Developer Academy. Nesta sexta-feira (26), alunos do Ensino Médio que visitavam a universidade também assistiram a um painel sobre inteligência artificial.
O Tecnopuc tem hoje 330 empresas, sendo que 130 são startups. No total, empregam 6,7 mil funcionários, que trabalham remota e presencialmente no campus.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: reestruturação da Cotribá, indústria de casa nova e empregos catarinenses no RS
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)