Mineirinho protagoniza estreia espontânea de cinema a céu aberto em universidade

— Foi muito bacana e uma feliz coincidência. Agora, estamos preparando uma programação especial para os próximos meses — disse.

A ideia é ter projeções de conteúdo técnico e cultural, com uma programação contínua. A estrutura, no lado externo do prédio, foi chamada de Open Air Cinema Apple Developer Academy. Nesta sexta-feira (26), alunos do Ensino Médio que visitavam a universidade também assistiram a um painel sobre inteligência artificial.

O Tecnopuc tem hoje 330 empresas, sendo que 130 são startups. No total, empregam 6,7 mil funcionários, que trabalham remota e presencialmente no campus.

Comunidade assistindo ao Mineirinho no cinema a céu aberto no Tecnopuc. Tecnopuc / Divulgação

