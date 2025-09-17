Medida provisória terá que ser reeditada para incluir dívidas da última safra, dizem bancos

Medida provisória de renegociação das dívidas rurais terá que ser reeditada. André Ávila / Agencia RBS

Anunciada pelo presidente Lula no último dia da Expointer e publicada na ocasião, a medida provisória de renegociação das dívidas rurais terá que ser reeditada. Isso porque, segundo bancos e cooperativas de crédito relatam à coluna, não ficou claro se entram as operações contratadas para a safra 2024/2025. Se não está explícito, as instituições financeiras não vão autorizar.

Outra etapa, ao menos, foi vencida nesta quarta-feira (17), quando foi publicada a medida provisória que garantiu o crédito extraordinário de R$ 12 bilhões para a medida, como noticiou o colunista Matheus Schuch. Com o dinheiro disponível agora, tem ainda mais dois passos. Um deles é o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovar a regulamentação. Depois, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) tem ainda que publicar uma circular. Com isso, bancos podem revisar os contratos com os produtores rurais, com o juro de 6% a 10% e pagamento em nove anos.

E sobre os outros R$ 20 bilhões, também aguarda-se as regras. Os bancos usarem seus recursos para este montante e oferecerem juro baixo vai depender de quais serão os incentivos, que o governo federal disse que seriam tributários.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: o absurdo das ferrovias no RS, loja da Shein em POA e multinacional fechada

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)