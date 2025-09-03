Marcado lançamento da pedra fundamental da obra da fábrica de aviões no antigo terreno da Ford

Está marcado para 23 de outubro, Dia do Aviador, o lançamento da pedra fundamental da AeroCITI (Aero Centro Integrado de Tecnologia e Inovação), complexo de R$ 3 bilhões com fábrica de aviões e aeroporto em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. Finalmente! A informação foi passada à coluna durante a Expointer pelo secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo. A enchente exigiu adaptações no projeto para prevenção, pois uma parte importante da área ficou alagada.

Em entrevista anterior, o CEO da Aeromot, Guilherme Cunha, havia dito que a previsão era iniciar a obra ainda em 2025 e entregar em 2027 a primeira fase, com fundação do terreno e a pista de aviões. Aliás, o projeto ganha relevância porque ficará em um terreno emblemático por ter sido destinado à Ford. A estimativa é de que vá gerar 3 mil empregos ao longo de todas suas etapas, que incluirão um centro de pesquisas em tecnologia. A indústria fará aviões da marca global Diamond.

