Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Em Porto Alegre
Notícia

Marcada abertura de centro comercial com atacarejo na Avenida Assis Brasil

Complexo terá ainda loja de carros, informática e móveis, além de cafeteria

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS