Marcada abertura de centro comercial com atacarejo na Avenida Assis Brasil

Centro comercial foi instalado em um terreno de 20 mil metros quadrados. Brozauto / Divulgação

Marcada para quinta-feira (2) a inauguração do centro comercial Mall Brozauto, da conhecida rede de concessionárias de veículos. O empreendimento foi instalado em um terreno de 20 mil metros quadrados onde ficava a concessionária Montreal Ford na Avenida Assis Brasil, bairro São Sebastião, em Porto Alegre.

O destaque entre as operações é o novo atacarejo do Desco, bandeira do grupo Imec, de Lajeado, que está com 15 supermercados e 17 atacados, em 22 cidades. Serão 200 empregos na loja, que venderá 7 mil itens.

O Imec não divulga investimento. Já a Brozauto informou que seu aporte foi de R$ 10 milhões para preparar o complexo, que terá ainda cafeteria e comércio de informática e móveis, além, claro, de operações tradicionais do grupo: revenda e locadora de veículos; corretora de seguros; e oficina, diz o diretor Tarso Zanatta.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: salto de trabalhadores estrangeiros, obra parada em hotel e lojas de motos indianas

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)