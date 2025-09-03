Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Da Região Metropolitana
Marca recém-criada abrirá quatro supermercados, dois atacados e centro logístico

Rede já tem cinco lojas e estreou recentemente no Litoral. Também planeja uma central de padaria e um açougue

