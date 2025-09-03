Marca recém-criada abrirá quatro supermercados, dois atacados e centro logístico

Após estrear no Litoral abrindo com R$ 5 milhões sua quinta loja em Capão da Canoa, a Fresco Supermercados tem planos para mais quatro supermercados e dois atacados até 2028. Serão projetos novos ou aquisições de lojas já consolidadas. A marca recém-criada para substituir a Beck Supermercados, da Redefort, tem lojas em Porto Alegre e Viamão, além do projeto vinculado a um condomínio em Atlântida.

A empresa é comandada pelo casal de empresários Marcos Beck e Silvia Leites. A expansão é planejada com a gestão da EGPlan Investimentos, que atua em contratos de BTS (Built to Suit) no mercado do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Diretor da Masterplan Arquitetura, responsável pelos projetos, Eduardo Silva conta que há convite inclusive para implantar uma loja em Itajaí (SC).

— A ideia é levar o conceito gaúcho para diferenciar dos demais concorrentes catarinenses — diz.

Além dos pontos de venda, a Fresco projeta investimentos em infraestrutura e logística, com a construção de um novo centro de distribuição, uma central de padaria e um açougue em área estratégica já comprada na rótula da RS-118 com a RS-040, além de uma usina própria de 1,3 megawatts (MW) em Águas Claras, Viamão. A expansão foi planejada por três anos.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)