Marca indiana de 80 anos abre lojas de motos no RS e diz qual caiu no gosto do gaúcho

Criada em 1945 e uma das maiores fabricantes de motos do mundo, a indiana Bajaj aumentará sua presença no Rio Grande do Sul. A empresa abriu uma revenda em Porto Alegre no ano passado e agora terá uma unidade em shopping de Caxias de Sul até que a loja de rua fique pronta. Também prepara uma para Novo Hamburgo. A DRSul é a representante da marca aqui.
No Brasil, são 50 lojas e já foram entregues 33 mil motos. Agosto foi o melhor mês de vendas, batendo 3 mil veículos. O modelo de entrada custa R$ 16,3 mil, mas o que caiu no gosto do gaúcho, a Dominar 400, tem preço de R$ 26,5 mil. A coluna conversou na Expointer com o presidente da Bajaj do Brasil, Waldyr Ferreira, e com a sócia-diretora da DRSul, Adriane Santarem.
— Viemos para ficar, com motos de pequeno e médio porte. O mercado tem um domínio de marcas japonesas, que estão aqui há mais de 50 anos. Mas apostamos em um ótimo pós-venda. Treinamos no Senai de São Paulo os mecânicos de todo o Brasil — diz Ferreira.
A Bajaj vende no Brasil há apenas três anos. Em 2024, inaugurou em Manaus (AM) sua primeira fábrica fora da Índia, com capacidade para produzir 20 mil veículos por ano, mas que será ampliada para 40 mil e, depois, para 100 mil.
Em tempo, o presidente da Bajaj fala bem do etanol como opção renovável para motos. Acrescentou que a Índia aprende muito com o Brasil sobre o combustível.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)