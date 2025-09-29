Marca de cogumelos de ex-jogador de futebol tem telentrega

O kit degustação tem cinco tipos de cogumelos. Jonathan Heckler / Agencia RBS

"Consumidor Verde" é um quadro semanal da coluna com informações para uma transição a um consumo mais sustentável. Sempre aos finais de semana, na coluna Acerto das (tuas) Contas, em Zero Hora e GZH.

Outra dica de alimento saudável e de produção local: a Bertotto Cogumelos. O ex-jogador de futebol Matheus Bertotto cultiva os "cogus" com o pai em Glorinha. Os produtos estão à venda em lojas, mas é possível encomendar direto pelo WhatsApp e receber em casa.

A coluna sugere o kit degustação, que custa R$ 67. São cinco bandejas com cogumelos paris, portobello, portobello extra, shimeji e shitake. São frescos e deliciosos, além de o atendimento ser ótimo.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: o que é um consumidor verde?

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.