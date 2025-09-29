Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Marca de cogumelos de ex-jogador de futebol tem telentrega

A coluna sugere o kit degustação, que custa R$ 67

