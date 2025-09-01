Giane Guerra

Prateleiras vazias
Mais um supermercado Nacional faz liquidação para ser fechado

Marca será extinta pelo Carrefour, que concentrará operações em atacarejos e outras lojas maiores 

