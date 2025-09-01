Mais um supermercado Nacional faz liquidação para ser fechado

Na finaleira de fechamentos, mais um supermercado Nacional está em liquidação para encerrar atividades. Agora, é o de Montenegro, no Vale do Caí. A loja, que funciona há mais de 30 anos no local, ficará aberta até o dia 13 de setembro. Pelas fotos enviadas por uma leitora à coluna, prateleiras vazias já tiveram o acesso restrito. No ponto, abrirá um Mombach, rede que tem três lojas na cidade.

A unidade do Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, fechou neste final de semana. Aliás, lojas do Carrefour estão aproveitando itens que sobraram dos supermercados Nacional, com carrinhos de compras e sacolas plásticas.

A marca Nacional está sendo extinta pelo Carrefour, que a comprou. Em entrevista recente à coluna, o CEO do grupo francês na América Latina, Pablo Lorenzo, contou que a intenção do grupo é se concentrar em lojas grandes, como Atacadão, que é um atacarejo, e Sam's Club, que é um clube de compras. Relembre: "Nossa estratégia mudou", diz diretor do Carrefour sobre fechamento, reforma e abertura de lojas no RS

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: turismo sem fôlego, R$ 400 milhões para formar cientista e energia limpa no aeroporto

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)