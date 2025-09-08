Maior rede de farmácias do país instala armário de compra online no Acampamento Farroupilha

Maior rede de farmácias do país, a Raia (bandeira da RD Saúde no Rio Grande do Sul e conhecida ainda como Droga Raia) vai instalar um "locker" (armário) para retirada de compras no Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre. A estrutura ficará no piquete da empresa (no lote 11) para que consumidores peguem itens adquiridos online sem pagar frete.
A ideia surgiu após a procura nas últimas três edições. O objetivo, então, é que as pessoas não precisem sair do acampamento por um remédio para dor de cabeça ou barriga, por exemplo. A compra pode ser feita pelo aplicativo, site ou no próprio piquete. Há promessa de descontos, mas eles não foram detalhados. O diretor de Marketing, Daniel Campos, diz que 96% dos pedidos feitos por canais digitais são entregues em até uma hora. A empresa está com 137 farmácias no Estado, onde entrou em 2008. Em Porto Alegre, são 48 lojas. No país todo, mais de 3,3 mil. O centro de distribuição fica em Gravataí. A 43ª edição do Acampamento Farroupilha vai até 21 de setembro.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)