Lula na ONU, dólar, Ibovespa recorde, mais agenda e pílulas da economia 24.09

A agenda do presidente Lula na Assembleia-Geral da ONU inclui a reunião “Em Defesa da Democracia, Combatendo Extremismos”, a Sessão de Abertura do Evento Especial sobre Clima para Chefes de Estado e de Governo e, às 16h15min, dará uma entrevista coletiva à imprensa.

Apesar de o Federal Reserve (Fed, banco central americano) ter cortado o juro para a faixa de 4% a 4,25%, o presidente, Jerome Powell, adotou discurso cauteloso ao indicar que novos cortes não estão garantidos devido à inflação no país.

Aqui no Brasil, a ata divulgada pelo Copom reforçou que o Banco Central pretende manter a taxa Selic em nível elevado por período prolongado para garantir que a inflação siga em direção à meta. O juro está em 15%.

FGV divulga a sondagem do consumidor de setembro

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulga os resultados de setembro da Intenção de Consumo das Famílias (ICF).

IBGE divulga Pesquisa de Inovação Semestral: Indicadores temáticos (2024)(dados para Brasil).

Tá na Mesa da Federasul sobre reforma tributária.

Dólar caiu 1,10%, para R$ 5,27. Ibovespa subiu 0,91%, aos 146.425 pontos.

