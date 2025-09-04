Lula convoca reunião para decidir sobre medida para dívida rural; anúncio deve sair até amanhã

Lula baterá o martelo sobre a medida para a dívida dos produtores rurais. Marcelo Camargo / Marcelo Camargo/Agência Brasil/Empresa Brasil

Está na mesa do presidente Lula a proposta de renegociação para a dívida dos produtores rurais. Uma reunião foi convocada para esta quinta-feira (4), com a presença do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e do secretário de Política Econômica da Fazenda, Guilherme Mello, que tem se reunido com representantes do agro aqui no Rio Grande do Sul.

O encontro foi confirmado pelo ministro Paulo Teixeira, que, no entanto, não quis antecipar os termos da proposta que será colocada à aprovação de Lula. Disse, porém, que deve ter alcance nacional, ou seja, não beneficiará apenas produtores gaúchos. A sua expectativa é de que o anúncio da medida provisória ocorra nesta sexta-feira (5), dia da cerimônia oficial da Expointer.

— Não será uma medida tímida. Creio que será algo muito abrangente, na direção de alongamento do perfil da dívida. O problema do endividamento atinge todo o país. As mudanças climáticas bateram na nossa porta — acrescentou o ministro em entrevista ao Gaúcha Atualidade da Expointer, pouco antes de embarcar para Brasília.

A coluna vem acompanhando o vaivém de propostas e contrapropostas desde a semana passada, com reuniões frequentes entre governo federal e entidades do setor rural. A última, apresentada pelos ministérios, propõe prazo de oito anos de pagamento com um de carência, com juro de 6% para pequenos, 8% para médios e 10% para os grandes agricultores e pecuaristas. O valor total a ser renegociado poderia chegar a R$ 12 bilhões.

Para lembrar, a primeira proposta do governo, ainda na semana passada, trazia esse juro, com prazo de sete anos e R$ 10 bilhões. O setor rural pediu taxas de 4%, 6% e 8%, além de pagamento em 10 anos com dois de carência e elevação do valor a R$ 25 bilhões ao longo de dois anos.

O alto endividamento dos produtores gaúchos tem dificultado, inclusive, que a Expointer alcance os números de negociações atingidos em 2024, quando as prospecções de crédito foram de R$ 8,1 bilhões.

