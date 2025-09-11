Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Risco de crédito
Notícia

Lojas estão precisando barrar metade das compras a prazo no RS

O motivo é a alta da inadimplência, especialmente no Interior; entenda 

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS