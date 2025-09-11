Lojas estão precisando barrar metade das compras a prazo no RS

Presidente da FAGV, Vilson Noer alerta para o impacto da dívida rural no comércio. Jefferson Botega / Agencia RBS

Metade das tentativas de compras a prazo no comércio está sendo barrada na análise de crédito do consumidor. A estimativa é do presidente da Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV), Vilson Noer. Isso porque o endividamento e já a inadimplência estão altos demais.

Segundo a Serasa Experian, mais de 40% da população adulta do Rio Grande do Sul está com contas atrasadas, monitoramento que a coluna acompanha todos os meses. Além de a taxa ter crescido novamente no último mês, o valor das dívidas subiu e, na soma do Estado, ultrapassou R$ 25 bilhões.

— Este é o assunto predominante das nossas reuniões de diretoria. Vimos uma "esfriada" nas vendas em quase todos segmentos tanto em agosto como setembro — acrescentou Noer. — Tem sido muito desafiador conseguir recuperar devedores, que se tornam recorrentes.

O líder varejista também observa que o problema se agrava nas regiões que dependem muito do agronegócio, pois o endividamento do produtor rural também impacta na hora em que a loja consulta o birô de crédito para conferir se está inadimplente e se sua pontuação de consumidor sinaliza risco de a compra não ser paga.

