Linha de financiamento imobiliário da Caixa Federal é suspensa

A Caixa Econômica Federal deve reformular também a modalidade IPCA, com reajuste pela inflação. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Foi suspensa a linha de financiamento imobiliário da Caixa Econômica Federal (CEF) com juro vinculado à poupança. A diretora de Assuntos Habitacionais do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul (Sindimóveis-RS), Simone Carvalho, informa que ela será reformulada e deve retornar em dezembro. A taxa era de 10,39%.

— Mas acabava sendo pouco usada porque o fato de incidir sobre prestações e saldo devedor elevava o juro a 12%. Quando ela voltar, deverá se chamar Poupança+ e ter um juro já definido entre 12% e 13% — complementou Simone.

A modalidade IPCA, com reajuste pela inflação, também deve ser reformulada. O foco agora tem sido oferecer o financiamento SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo), com juro de 11,29%.

— Outra mudança foi que o valor mínimo de financiamento de R$ 50 mil subiu a R$ 100 mil para compra e R$ 150 mil para construção — acrescentou.

Simone diz ainda que o retorno das linhas após reformulação deve ser com verba disponível. Ela enfatiza isso pelo fato de que os recursos para empréstimo da casa própria estão escassos porque os saques estão superando depósitos na poupança e no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

À espera

Um novo programa habitacional vem sendo construído, com dificuldades, entre Ministério das Cidades, Banco Central e Caixa. O presidente Lula já cobrou os três publicamente pela demora, pois afirma que será o "maior programa habitacional da história do país" e "infinitamente maior" do que o Minha Casa, Minha Vida, que, aliás, foi ampliado em maio com teto maior de R$ 500 mil para imóveis e uma nova faixa para famílias com renda até R$ 12 mil.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: o que é um consumidor verde

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.