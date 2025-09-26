Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Linha de financiamento imobiliário da Caixa Federal é suspensa

Corretores esperam que retorne reformulada e que o crédito reajustado pela inflação também passe por mudanças

Economia

