Ligação entre Trump e Xi, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 19.09

Agenda

Teleconferência entre os presidentes norte-americano, Donald Trump, e chinês, Xi Jinping, após acordo sobre os negócios do TikTok nos Estados Unidos. Ainda correm as negociações para definir as tarifas entre as duas maiores economias do mundo. No início do ano, os dois países elevaram drasticamente as tarifas recíprocas, em uma disputa que bloqueou as cadeias globais de abastecimento. Washington e Pequim alcançaram um acordo para reduzir as taxas, que expira em novembro, com tarifas de 30% para a importação de produtos chineses nos Estados Unidos e de 10% para os produtos americanos importados na China.

Petróleo cai pelo terceiro dia seguido diante da perspectiva de excedente global. Barril a US$ 66.

O presidente Lula recebe a Alta Representante da União Europeia para Relações Exteriores e Política de Segurança e vice-presidente da Comissão Europeia, Kaja Kallas, acompanhada da embaixadora da União Europeia no Brasil, Marian Schuegraf.

Em Brasília, após a aprovação da PEC da Blindagem na Câmara dos Deputados, o projeto deve ficar parado no Senado, onde senadores de partidos como Republicanos, MDB, PSD, PSB e PT já se manifestaram contra o texto. A proposta exige autorização da Câmara ou do Senado para a abertura de ação penal contra parlamentares e prevê voto secreto para a prisão de deputados e senadores.

Foi cancelada a reunião para discutir a cobrança da taxa de foro em Porto Alegre, cujo reajuste pelo governo do Estado assustou empresários de Porto Alegre. A Secretariaria do Planejamento, Governança e Gestão disse que não tinha lugar. Relembre: Adiado reajuste de taxa cobrada pelo Estado que assustou usuários de imóveis

Pílulas

Dólar subiu 0,33%, para R$ 5,31. Ibovespa caiu 0,06%, aos 145.499 pontos.

