Malha sucateada
Leite quer nova concessão das ferrovias do RS: "Correr ao lado vai mais rápido que o trem"

Contrato com a Rumo termina em 2027. Dos trechos gaúchos, apenas um restou funcionando após a enchente

