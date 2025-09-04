Leite apoia uso do Fundo Pré-Sal para rolar dívida rural: "Não é fundo perdido, é viabilizar refinanciamento"

Sobre o uso do Fundo Pré-Sal, o governador Eduardo Leite ressaltou que "não é fundo perdido, é viabilizar refinanciamento". Mauricio Tonetto / Secom

Para reduzir o alto endividamento dos produtores rurais do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite defende medidas do governo federal e o andamento do projeto de securitização que foi para o Senado. Em resposta à pergunta da coluna se o Estado poderia fazer algo, lembrou da liberação de R$ 150 milhões já feita para que o Banrisul prorrogasse o vencimento das dívidas do agronegócio.

— O governo federal apresentou uma medida provisória para postergação de dívidas, mas restringindo um percentual das carteiras nos bancos. O recurso que disponibilizou ao Banrisul não era suficiente, então aportamos recursos nossos — detalhou.

— É o que temos fôlego para fazer. É difícil para um governo estadual fazer movimentos robustos em relação a endividamento de produtores rurais por conta do tamanho que é a tomada de crédito deles e da sequência de estiagens. A União é a grande responsável por encaminhar a solução, especialmente porque reconhece que nenhum Estado sofreu tanto com eventos climáticos como o Rio Grande do Sul.

Sobre o projeto aprovado na Câmara dos Deputados, Leite refere-se ao que determina uso de recursos do Fundo Social do Pré-Sal, o que tem sido rechaçado, especialmente pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa.

— É o que nós apoiamos, que se use os recursos do Fundo Social, que vai ter ao longo de uma década R$ 1 trilhão. Lembrando que não é fundo perdido, é viabilizar refinanciamento, produtores vão pagar em volume maior — finalizou Leite na entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

Leia o que a coluna tem publicado sobre as dívidas dos produtores do RS:

