Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Crise no campo
Leite apoia uso do Fundo Pré-Sal para rolar dívida rural: "Não é fundo perdido, é viabilizar refinanciamento"

Sobre ajuda do Estado, o governador lembrou o aporte de R$ 150 milhões para o Banrisul prorrogar contratos de produtores

