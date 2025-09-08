Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Candiota
Notícia

Justiça derruba liminar e libera operação de usina e minas de carvão no RS

No recurso, empresa do grupo J&F alegou risco financeiro e ameaça a empregos

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS