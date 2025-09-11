Justiça dá "ok" para indústria de automação do RS avançar na recuperação judicial

Sede da Libracom fica em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. Libracom / Divulgação

A Justiça homologou o plano de recuperação judicial da Libracom, empresa de automação industrial com sede Esteio e 34 anos de mercado. A proposta de reestruturação já tinha sido aprovada pelos credores.

- O próximo passo será começar a pagar os credores conforme o acertado - diz o CEO, Denis Abrahão, que assumiu o cargo no ano passado para conduzir a recuperação e é conhecido pela sua atuação na direção do Grêmio.

A dívida da empresa é de R$ 7 milhões, agravada pela dificuldade de deslocamento na pandemia, afirma Abrahão. A reestruturação da Libracom envolveu o enxugamento da operação. Hoje, são 50 empregados diretos e outros 50 indiretos. A equipe comercial foi reforçada para buscar novos clientes.

O foco da Libracom é o mercado brasileiro. Não há perspectiva de expansão internacional, mas um esforço para conquistar mais clientes no Brasil.

Denis Abrahão, CEO da Libracom. Libracom / Divulgação

