Juros no radar, mais agenda e pílulas da economia 11.09

Agenda

Os índices futuros do mercado financeiro dos Estados Unidos operam em leve alta à espera da inflação ao consumidor (CPI) de agosto, considerado chave para medir o ritmo do corte nas taxas de juros pelo Federal Reserve na próxima semana.

Aliás, na semana que vem, também tem reunião aqui no Brasil do Comitê de Política Econômica do Banco Central (Copom) para decidir sobre a taxa de juro Selic. A deflação de agosto se confirmou, mas menos intensa do que o esperado, o que, por enquanto, afasta a previsão de reduzir a Selic ainda em 2025, mesmo que o juro caia nos Estados Unidos.

A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda apresenta o Boletim Macrofiscal, com previsões de indicadores macroeconômicos e do Prisma Fiscal.

Em Brasília, após o voto do ministro Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal (STF), que absolveu o o ex-presidente Jair Bolsonaro, faltam as manifestações de Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, cujos votos estão previstos para hoje.

IBGE divulga:

Pesquisa Mensal de Comércio (julho)

Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (agosto)

Produção Agrícola Municipal (2024)

Festa de 97 anos do Banrisul.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Pílulas

Dólar recuou 0,53%, para R$ 5,40. Ibovespa subiu 0,52%, aos 142.349 pontos.

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.