Juro dos EUA, dólar, Ibovespa recorde, mais agenda e pílulas da economia 22.09

Agenda

Banco Central divulga o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia. Talvez já traga influência da redução do juro dos Estados Unidos, que tira pressão sobre inflação e Selic aqui no Brasil.

Aliás, é dia de discursos de diretores regionais do Federal Reserve (Fed), o que pode dar postas sobre os planos para o juro. A expectativa é de dois novos cortes por lá ainda em 2025.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala em evento do BTG Pactual.

Balança comercial semanal, com dados do governo federal. Os dados mostram os impactos do tarifaço de Trump.

Ministérios da Fazenda e do Planejamento divulgam à tarde o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Pílulas

Dólar subiu 0,03%, para R$ 5,32. Ibovespa subiu 0,25%, aos 145.865 pontos.

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.