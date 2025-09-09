Julgamento Bolsonaro, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 09.09

Agenda
Julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro será retomado no Supremo Tribunal Federal (STF). Na economia, a apreensão é que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reaja de alguma forma, após já ter aplicado uma tarifa de 50% às importações do Brasil.
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulga os resultados do setor em agosto.
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, se reúne com Luiz França, presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC), Ely Flávio Wherteim, presidente executivo do Secovi-SP, e Renato de Sousa Correia, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). Relembre o que se espera: No aguardo do que Lula chama de "maior programa habitacional da história do país"
Petróleo avança pelo segundo dia, com barril perto de US$ 66, em meio a expectativas de corte de juros nos Estados Unidos e ajuste na produção da Opep+ (organização dos países exportadores).
Unicred Premium promove em Passo Fundo palestra da colunista sobre conjuntura econômica.
Pílulas
Dólar subiu 0,07%, para R$ 5,41. Ibovespa caiu 0,59%, aos 141.792 pontos.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
