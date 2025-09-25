Inspirado em Dubai, salão com foco em unhas abre franquia com "spa de pés"

Criado por uma ex-comissária de bordo, o Cute Esmalteria está abrindo sua primeira franquia. A unidade de 70 metros quadrados fica no bairro Cristo Redentor, zona norte de Porto Alegre. A previsão é recuperar em dois anos o investimento de R$ 250 mil.

Além de manicure e pedicure, tem o chamado "Spa dos Pés" — serviço de esmaltação e remoção de calos — e cubas de hidromassagem. A criadora da marca, Suzanna Netuno, trouxe teve a ideia quando trabalhava em Dubai, nos Emirados Árabes.

— Lá, era muito comum salão de beleza de serviço específico. Pensei em Porto Alegre porque as mulheres têm o hábito de se arrumar — diz Suzanna, que fez a estreia no bairro Auxiliadora em 2019.

A proprietária da primeira franquia é Lisiane Schaeffer, antiga cliente da marca. Juntas, as duas unidades da Cute Esmalteria empregam 15 funcionários.

Abrir franquias veio a partir do pedido de clientes por unidades em outras regiões da Capital. Com ajuda de um curso do Sebrae-RS, estruturou o modelo e agora negocia com investidores. Aliás, quando conversou com a coluna, Suzanna estava na Suíça, onde pretende registrar a marca e já recebeu uma proposta de negócio. Diz já ter sido procurada pelo Pontal Shopping, interessado em uma franquia.

Com Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: o absurdo das ferrovias no RS, loja da Shein em POA e multinacional fechada

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)