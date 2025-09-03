Inquérito investiga atraso na obra de resort lançado em Garopaba para atrair gaúchos

Surfland Brasil fica na cidade de Garopaba, em Santa Catarina. Wavegarden / Reprodução

Lançado em 2019 para atrair clientes gaúchos que gostam de Garopaba (SC), o condomínio Surfland enfrenta mais um problema. Primeiro, seu estudo ambiental foi questionado na Justiça. Agora, o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) abriu um inquérito para investigar denúncias de atraso nas obras do resort, famoso por sua piscina de ondas artificiais e apartamentos vendidos em sistema de multipropriedade.

A estrutura de lazer ficou pronta em 2023, mas os imóveis para morar seguem inacabados. Pelos termos do contrato, a entrega ocorreria em setembro de 2023. Um dos compradores que embasam o inquérito relata que o resort está "praticamente vazio e abandonado, o que gera ainda mais insegurança e frustração". Acrescenta que a venda de ingressos para pessoas de fora frequentarem a piscina ocorre "sem qualquer prestação de contas ou benefício aos compradores, que seguem pagando os boletos mensais" e chega a levantar a hipótese de "esvaziamento patrimonial".





Contraponto

À coluna, o diretor Cristiano Vieira afirmou ter sido apresentado um novo cronograma de obras com entrega prevista para outubro de 2026, que está sendo analisado pelo MPSC junto com uma proposta de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Um acordo evitaria ação judicial. O atraso, segundo ele, foi provocado por falta de mão de obra e aumento dos preços de materiais de construção na pandemia.

O executivo assegura que a construção está ocorrendo, embora clientes tenham a percepção de que a obra está parada.

— É compreensível, pois a extensão do empreendimento é grande.

E sobre a falta de transparência nas finanças:

— Houve uma confusão de alguns cotistas que não entenderam que o empreendimento é privado e não há necessidade de abertura das contas para os proprietários.

Já o MPSC se manifestará após a conclusão do inquérito. No site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), a coluna encontrou ao menos 588 ações contra os dois CNPJs do projeto (Surfland Brasil Garopaba Incorporações Ltda e Surfland Brasil Garopaba Park Ltda). Boa parte pede rescisão do contrato de compra e devolução do dinheiro com indenizações.

— Não fugimos da responsabilidade de que já deveríamos ter entregue, mas a Surfland tem um impacto muito positivo na região, com geração de empregos e incremento no turismo, principalmente na baixa temporada — enfatiza Vieira.

Sobre o resort

Noticiado pela coluna ainda em 2019, o investimento na Surfland já subiu de R$ 230 milhões para R$ 550 milhões. São 278 apartamentos. Parte do complexo está em área de preservação permanente. O diretor Cristiano Vieira diz que não há nenhuma licença faltando e "tudo foi feito conforme a legislação".

*Com Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)

