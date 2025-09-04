Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Aparados da Serra
Notícia

Ingresso dos cânions de Cambará aumenta um ano após concessionária pedir fechamento por falta de turista

Não houve investimentos na estrutura nem retomada de atrações, o que não reverte a queda no turismo

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS