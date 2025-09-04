Ingresso dos cânions de Cambará aumenta um ano após concessionária pedir fechamento por falta de turista

Empresa que administra os cânions de Cambará do Sul, a Urbia aumentou o preço do ingresso para R$ 107. Tadeu Vilani / Agencia RBS

Um ano após ter pedido o fechamento dos cânions pela queda no número de turistas, a Urbia aumentou novamente o preço dos ingressos. De R$ 102, o tíquete básico subiu a R$ 107. Segue a validade para uso no Itaimbezinho e no Fortaleza. Para o Rio do Boi, são outros R$ 107.

Sim, o reajuste é parelho com a inflação do período, mas, desde que ocorreu, a concessão dos parques Da Serra Geral e Itaimbezinho, em Cambará do Sul, gera uma sequência de polêmicas. A promessa era aumentar o número de turistas na região, que acabou caindo mais de 40%. Também havia a previsão de instalação de atrações turísticas nos cânions. O que foi colocado, como a tirolesa, foi retirado.

O pico da insatisfação ocorreu quando houve esta solicitação para fechar os parques para o acesso do público, em setembro de 2024. Isso foi negado em avaliação de uma câmara de arbitragem para tratar do assunto. Na época, o governador Eduardo Leite tratou do assunto com a direção da Urbia Cânions Verdes, assim como o Ministério Público Federal entrou no assunto. Aparentemente, nada avançou. Há um pedido de revisão de contrato com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que buscava medidas para baixar o preço, o que claramente não ocorreu, já que está sendo reajustado.

Uma vez, por nota, a Urbia apontou falta de plano e manejo do parque, que foi entregue há poucos meses pelo ICMBio. Também reclamou que não houve pavimentação de 17 quilômetros da RS-427, que liga Cambará do Sul ao Parque Nacional Aparados da Serra. Quanto à obra, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) projeta a conclusão para o final de 2026, mas o secretário Estadual do Turismo, Ronaldo Santini, diz que fica pronta até a metade do ano que vem.

Com ingresso caro, os cânions de Cambará perderam os seus turistas de antes da concessão. Sem investimentos e as atrações prometidas, não atraem os novos com maior poder aquisitivo, ainda que tenham um potencial gigante, como mostra estudo da Embratur divulgado recentemente pela coluna: Turistas estrangeiros: onde o RS deve buscá-los e para quais cidades trazê-los

