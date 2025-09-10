Inflação oficial, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 10.09

Agenda

IBGE divulga a inflação oficial do país, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Será o dado de agosto. Previsão de deflação.

O instituto apresenta ainda Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil e as pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha.

Expectativa para saia hoje a regulamentação do Conselho Monetário Nacional (CMN) para a medida provisória de renegociação das dívidas rurais. Além dos R$ 12 bilhões do Tesouro Nacional, definirá os incentivos para os bancos colocarem mais R$ 20 bilhões com recursos próprios.

Tá na Mesa da Federasul sobre a reconstrução do Vale do Taquari, dois anos após a enchente de 2023.

Pílulas

Dólar subiu 0,35%, para R$ 5,43. Ibovespa recuou 0,12%, aos 141.618 pontos.

