Indústria segurou economia do RS no mês ruim para varejo e serviços

Um suspiro de alta de 0,1% no Índice de Atividade Econômica Regional do Rio Grande do Sul (IBCRRS) de julho sobre junho, após uma estagnação no mês anterior. Em 12 meses, o indicador, considerado uma prévia do PIB, acumula um avanço de 2%, abaixo dos 3,5% da média nacional e na frente apenas de Pernambuco.

Economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Oscar Frank vê sinais mais aparentes das dificuldades da economia gaúcha de crescer. Lembrou que enfrentou-se, só em 2025, estiagem, gripe aviária e tarifaço dos Estados Unidos.

— Lembrando que nosso parque fabril foi proporcionalmente menos beneficiado pela lista de isenções em comparação com outros importantes polos produtores, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro — ressalta.

Estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI) aponta que mais de 85% das exportações gaúchas aos Estados Unidos foram taxadas. É bem acima da média nacional, embora ainda abaixo de Santa Catarina e Paraná, que foram tarifados em mais de 90%.

Desempenho por setor

Indústria

Após uma sequência de quedas e estagnações, a indústria gaúcha aumentou em 1,4% a produção em julho sobre junho. Ainda que sobre uma base baixa, o crescimento ajudou a elevar o IBCRRS. No acumulado de 12 meses, a alta é de 1,3%, abaixo dos 1,9% do país.

Varejo

As vendas do varejo seguem ruins. Após duas quedas, o mês de julho foi de estagnação. Em 12 meses, ainda se vê crescimento de 5,4%, mas que vem desacelerando, o que preocupa conforme se aproxima o trimestre mais importante de venda.

Serviços

Já o setor de serviços engatou a terceira queda consecutiva. Em julho, encolheu 0,2%. Em 12 meses, o tombo fica em 8%, puxado para baixo por transportes.

