Indústria do Vale do Taquari lança kombucha infantil e prepara refrigerante natural

Uma indústria jovem, criada em 2022, está investindo para ampliar seu portfólio de bebidas saudáveis. Com fábrica em Estrela, no Vale do Taquari, a PeD Bebidas lançará agora uma kombucha (chá fermentado preparado com açúcar e Scoby, colônia de bactérias e leveduras) em lata voltada ao público infantil e, para o ano que vem, planeja um refrigerante natural. Tem ainda chá mate, isotônico, energético e suplementos, como creatina, proteína e colágeno. Quase todos são orgânicos, sem conservantes, usam ingredientes naturais e dão preferência para fornecedores locais.

— Embora tenhamos criado a empresa há três anos, a ideia e o desenvolvimento das kombuchas, por exemplo, vêm ao longo de 10 anos — conta o sócio-fundador Vitor Pies.

A coluna ainda não conhece os produtos. No caso da kombucha que será lançada com foco em crianças, os sabores têm guaraná, açaí, uva, laranja e maçã verde. Em 2026, serão investidos R$ 2 milhões na compra de equipamentos. A PeD Bebidas faturou R$ 1,5 milhão em 2024, valor que pretende aumentar em 50% em 2025. Da kombucha, que é o carro-chefe, a ideia é vender 500 mil latas neste ano.

— Vendemos para todo o Brasil e planejamos exportar aos Estados Unidos com uma marca de lá, mas seguramos um pouco com o tarifaço — conta o empresário.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)