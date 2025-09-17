Indústria de plástico da Serra muda de lugar e compra máquinas da Itália e da Coreia

Indústria de plásticos da serra gaúcha, a Multinova prepara a mudança para uma fábrica maior e investiu R$ 20 milhões em novos equipamentos. A operação atual, em Farroupilha, ficou pequena. A área adequada foi encontrada em Caxias do Sul, onde um investidor constrói a estrutura para a qual também irá a sede da empresa, que fabrica plástico bolha, polietileno e polipropileno expandido.

A coluna conversou com os diretores Paulo Roberto Feltrin, industrial, e Júlio Mugnol Filho, administrativo. Ambos destacaram os equipamentos que estão sendo trazidos da Itália e da Coreia do Sul para modernizar a produção. Contaram que a nova fábrica terá 20 mil metros quadrados, quase o dobro da atual.

— Queremos aumentar em 30% a capacidade de produção e reduzir desperdícios — disseram.

Com 35 anos de mercado, a Multinova emprega 350 pessoas. Além da fábrica gaúcha, tem unidades em Linhares (ES), São Bento do Sul (SC), Santo Antônio de Posse (SP) e Simões Filho (BA).

