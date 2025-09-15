Ilesa do tarifaço, biorrefinaria gaúcha de US$ 1 bi venderá a EUA e Europa: "Um projeto fenomenal"

Flávio Mingorance, head (responsável pela área) de Biorrefino da Refinaria Riograndense. GZH / Youtube / Reprodução

Primeira do país, fundada em 1937, a Refinaria Riograndense, em Rio Grande, passa por uma transformação em biorrefinaria com investimento de R$ 5,5 bilhões. Produzirá combustíveis a partir de óleos vegetais e residuais, em vez de petróleo. Confira entrevista com o head (responsável pela área) de Biorrefino, Flávio Mingorance.

Em que pé está a transformação da refinaria?

A fase 1, que é a conversão do ativo que já temos, é agora para fevereiro de 2026. Começaremos a produzir bioGLP e um biobunker, óleos para navegação ou para biolubrificantes no mercado de borracha. Já o investimento maior desse US$ 1 bilhão será decidido com sócios em janeiro para dar início no meio do ano. Aí, estamos falando de produção do querosene de aviação sustentável, conhecido como SAF, e o diesel verde renovável. Não é biodiesel, é um diesel drop-in, que você pode colocar no caminhão com o motor existente, sem mistura.

Para vender para onde?

Mercado nacional, mas também estamos "endereçando" o norte-americano e o europeu. Com essas culturas rotativas (cultivos de verão e inverno), conseguimos acessar a Europa. Estamos falando de um investimento bastante resiliente. Não tenho dúvidas de que será a primeira biorrefinaria integrada na América Latina. São diversos tipos de produtos renováveis.

Refinaria Riograndense foi a primeira do país e agora se transforma em uma biorrefinaria. Lauro Alves / Agencia RBS

É um grande investimento, que movimentará a agricultura.

Sim, quando você pensa na cadeia econômica para trás, no agro, tem mais US$ 1 bilhão, como com o crushing (esmagamento) da soja. O Estado exporta 10 milhões de toneladas de exportação de soja. Você poderá esmagar o grão aqui e aumentar a balança comercial. É um projeto fenomenal. Usaremos óleo de soja, de canola, culturas rotativas de inverno, gordura animal e óleo de cozinha usado. Estamos falando de dois milhões de hectares de plantio mais ou menos, quase a total capacidade da refinaria. Coloca uma demanda firme para o mercado local.

+GIANE GUERRA Doze empresas avançam no edital para financiar projetos de hidrogênio verde no RS

Por que a refinaria participou do edital do governo do Estado para gerar hidrogênio verde?

Dentro do processo do projeto, você terá geração de CO₂ biogênico que, com esse hidrogênio verde, pode produzir combustíveis sintéticos. Aí pode ser um SAF sintético, um querosene de aviação sustentável ou um metanol sintético. Por isso é um projeto totalmente integrado com visão de futuro para os próximos 10, 15, 20 anos.

Japão quer querosene verde brasileiro.

Há espaço para atender o mercado japonês, mas a nossa visão é de que o chinês seria mais fácil. Ainda assim, acho que o Brasil tem a vocação para atender o mercado nacional americano e europeu.

Tarifaço de Trump afetaria?

Entrou na lista de exceções, mas obviamente o mercado sente. Por isso é importante desenvolver culturas rotativas aqui, porque esse tipo de óleo tem acesso ao mercado europeu.

Assista ao Gaúcha Talks na íntegra:

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: cinturão de investimentos em tecnologia, o preço da falta de ferrovias no RS e mais

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)