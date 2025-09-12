Hotel futurista de R$ 20 milhões no Litoral terá avatar para receber hóspedes

Com R$ 20 milhões, a Salton Empreendimentos construirá um hotel de sete andares em Xangri-lá, no Litoral Norte. O prédio ficará na esquina das avenidas Central e Paraguassu, perto do movimentado centro da praia de Atlântida. O projeto funcionará no modelo de apart-hotel. Cada unidade custará a partir de R$ 498 mil. O objetivo é atingir R$ 35 milhões em vendas.

Serão oferecidos os usuais serviço de quarto e café da manhã. De curioso, os hóspedes serão recebidos por um avatar de inteligência artificial (IA).

— Vamos alimentá-lo com informações turísticas e ela vai gerar descontos em restaurantes e outros atrativos — diz o diretor Juliano Salton.

O design do hotel foi inspirado na estética futurista e nos projetos da arquiteta iraquiana Zaha Hadid. A cobertura terá um restaurante de Porto Alegre, que ainda não é divulgado.

A obra começará em abril de 2026. Cada quarto terá entre 20 e 31 metros quadrados. Serão gerados 250 empregos na operação.

Consultoria para vender rápido

De acordo com o diretor Juliano Salton, o último imóvel lançado pela empresa – Amare Home Resort, condomínio também em Xangri-Lá – esgotou suas 300 unidades sete minutos após o início das vendas. Para repetir o sucesso, contratou-se o serviço da Force for Sales, nova empresa de gestão comercial dos sócios Thiago Bizarro e Wagner Couto (que participou das vendas do Amare).

– É como se o departamento comercial da incorporadora fosse terceirizado. Fazemos a construção da tabela comercial, definição de preço, estratégia de venda, etc. – explica Bizarro.

– Eles farão a parte de marketing, análise de mercado e front office (contato com clientes). Estamos nos preparando para vender tudo ainda no início do verão – projeta Salton.

