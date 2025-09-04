Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Rede de SC
Notícia

Havan chegará a 25 unidades no RS, incluindo outra em Porto Alegre: "Agora, é loja e loja"

Luciano Hang diz já ter investido R$ 3 bilhões no Estado, onde a empresa emprega 5 mil pessoas

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS